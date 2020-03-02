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Bahçeli, şehidin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadı

02 Mart 2020 10:47

Suriye'nin İdlib kentinde 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli selamlaşmak için elini uzatan Kılıçdaroğlu'nun hareketini yanıtsız bıraktı ve elini cebinden çıkarmadı. 

Şehidin memleketi Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, CHP ve MHP liderlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. 

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