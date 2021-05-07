T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyanın gündeminde

İmamoğlu hakkında ellerini arkasında bağlı türbe ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı

07 Mayıs 2021 19:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ellerini arkasında bağlı türbe ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Mayıs 2020’de Ankara Kızılcahamam'daki “Ülkücü Şehitler Anıtı” ziyaretindeki fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

MHP'nin internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta da Bahçeli’nin de ellerini arkasında bağladığı görülüyor.

TIKLAYIN | İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!

TIKLAYIN | İmamoğlu'na 'elleri arkada' incelemesi | Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyada

bahçeliimamoğluibbbaşkanmhptürbeinceleme

Diğer Videolar

Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

Vatandaş: Bahçeli, kasetin mi neyin varsa söyle; affederiz, oy da veririz

Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24