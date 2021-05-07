Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyanın gündeminde

07 Mayıs 2021 19:33
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ellerini arkasında bağlı türbe ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Mayıs 2020’de Ankara Kızılcahamam'daki “Ülkücü Şehitler Anıtı” ziyaretindeki fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
MHP'nin internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta da Bahçeli’nin de ellerini arkasında bağladığı görülüyor.
TIKLAYIN | İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!
TIKLAYIN | İmamoğlu'na 'elleri arkada' incelemesi | Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyada
© Tüm hakları saklıdır.