Bahçeli: Metin Akpınar özür dilemeli

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar 'yanlış örnek verdim' deyip özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin açıklamasından satı başları şöyle: 28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Mussolini sevgilisiyle ayaklarından asılmıştır. Bu korkunç bir resimdir. 'Bu konuşmanın bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebilecekleri rejim demokrasidir.' Bizi bu kargaşadan kurtarabilmenin demokrasi olduğunu düşünüyorum. ulaşamazsak, faşizmde olduğu gibi belki liderini ayağından asarlar, belki zindanda zehirleyerek ölür ama bize yazık olur biz harap oluruz. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. 21. yy'da 2023 yılında cumhuriyetin yıldönümün kutlanabileceği bir dönemde 1945'i örnek göstermek.... Bu metin Akpınar gibi toplumun kabul gören sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnektir. Böyle bir şey olmaz, olmamalıdır. Efendim başka örnekler var mıydı? Bizim Türk toplumunun geleneğinde ayaktan asılma yoktur. Eğer ayaktan asılmayı söylüyorsanız bunu kast ediyorsunuz. Ayaktan asılmayı kast ediyorsanız. Recep Tayyip Erdoğan'ı faşizmin lideri olarak lanse ediyorsunuz. Bu hiçbir siyasetçinin hakkında düşünülmeyecek bir durumdur. Mahkeme vs. gibi konular değil Metin Akpınar beyin Halk TV'ye çıkıp beş dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Bu benim gafletim, cehaletimdir yanlış örnek verdim' demesini istiyorum. Bu tür örneklerle Türkiye'yi bir yere vardıramazsınız. Şu ayaklarından asılma şeyini görüyorsunuz (fotoğraf gösteriyor) Bu sebepten dolayı ben çok üzgünüm. Kendilerine Türk demokrasisini yaşatayım derken demokrasiyi katletmenin şeyi yoktur. Ortalık yumuşasın diye söylüyorum, Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini izlesinler.