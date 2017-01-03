Bahçeli: Gerekli tedbirleri alacak olan vatandaşlarımız mı yoksa bu devlet mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meydan okumalarla, kınama açıklamalarıyla hainlerin geri adım atmadığını, kınamaların işe yaramadığını kaydeden Bahçeli, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'a da yanıt verdi. Bahçeli, Kurtulmuş'a 'Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar' diyor, hiçbir millet evladı hiçbir zaman korkmayacak, hiçbir terör örgütü de korkutamayacak; ancak gerekli tedbirleri alacak olan vatandaşlarımız mı yoksa bu devlet mi?" diye cevap verdi.