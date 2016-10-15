Bahçeli: Fiili durumun devamını arzulayanlar darbe çağrıcılarıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme başkanlık sistemine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Başkanlık tartışmaları siyaseti zenginleştirecek. Ya Parlamenter sisteme geçelim ya da Başkanlık sistemine geçelim mi? Başkanlık sistemine geçiş arzusu taşıyanlar bir de fiili durum yaratmışlardır. Fiili durum bu şekilde devam ederse Türkiye de kriz ve kaos durumuna gidebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir metin gelmesinde önem vardır. Meclis'e bir metin geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi değerlendirmesini yapacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi de Anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde katkı sağlayacaktır."