Bahçeli, "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli" sözleriyle neyi ima ediyor?

Gazeteci Murat Sabuncu ve Şirin Payzın haftanın öne çıkan manşetlerini konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Fetö'nün siyasi ayağı için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli" sözlerini, Etyen Mahçupyan'ın 'Davutoğlu konuşursa yakın tarih yeniden yazılır' açıklamasını ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabından uyarlanan gösteride Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun verdiği fotoğrafa yönelik tepkileri yorumladı.

Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Sabuncu, "Yargı'nın iktidarın kontrolünde olduğunu biliyoruz. Yarıgının daha geniş nasıl bir yetkisi olabilir? Elinde olmayan yetki nedir veya bu yetkiyi kullandırmayan biri mi var?" diye sordu. FETÖ ile işbirliği yapanların araştırılması durumunda en fazla AKP'li isimlerin gündeme geleceğini belirten Sabuncu, "Bunu AKP'ye bir uyarı olarak okuyorum. Bahçeli'nin 'bunun sonucu kime giderse gitsin' dediğini düşünüyorum. MHP'den özellikle Bülent Arınç'la ilgili tepkiler geldi. Arınç Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nda 3. sırada oturuyor, o konseyin bir üyesidir. Özellikle MHP'liler Arınç'ın çok itham etmemişlerdi. Son tahlilde FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik bir soruşturmanın nereye kadar gideceği herkes tarafından malum" dedi.

Ali Babacan ve eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Şirin Payzın da, yeni partilerin FETÖ tartışmasına hazır göründüğünü dile getirdi. Payzın, "Ali Babacan ve Gelecek Partisi ayrı ayrı 'dosya savaşları' başlayacaksa bizde de dosyalar var' mesajı verdi. Babacan şeffaflığa vurgu yaparak, Erdoğan'a mesaj gönderdi. Davutoğlu'nun yardımcısı Etyen Mahçupyan da 'Davutoğlu konuşursa yakın tarih yeniden yazılır' dedi. Bu demek oluyor ki Babacan ve Davutoğlu, aslında kendilerine gelebilecek bir saldırıda kendini savunmak için gereken bilgi ve belgelere sahipler" diye konuştu.

Bu tür meselelerin siyasetçilerin keyfine bırakılamayacağını söyleyen Payzın, siysetçilerin ülkenin kaderini ilgilendiren konularda konuşmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Davutoğlu, Çözüm Süreci'nde ve Cizre meselesinde ne olup bittiğini anlatmak zorunda, bunlar siyasetçilerin 'bende gizli kalsın' lüksüne tabii olamaz" dedi.