Bahçeli: Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasında duruyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihine çağrı yapmasının nedeni olarak, Büyük Taarruz'un başlangıç tarihi olmasını gösterdi. Bahçeli, "Geçmişte ne söylemişsem onun arkasında olduğumu söylüyorum. Bir yönetimdeki aksaklıkları, yanlışlıkları söylemek muhalefetin görevidir. Dün öyle söyledin diye bugün onları inkar ederek bugünkü Cumhur İttifakı'nda hepimiz kanka olacak halimiz yok" ifadelerini kullanan Bahçeli "15 Temmuz'u görüp, 251 şehidimiz 2 bin 194 yaralımız gazimizin olduğu bir dönemde hala kalkıp filan tarihte şunu söylemiştik filan tarihte bunu söylemiştik diye bir birlerimize husumeti geliştirmeni bir manası yoktur. Bu devlet adamlığı ile bağdaşmaz bu siyasetle de bağdaşmaz. Ama dün söylediklerimizi şimdi yanlıştır demiyoruz. O günkü şartlarda geçerli eleştirilerdir" diye konuştu.