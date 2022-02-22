Bahçeli'den İyi Partili isme Tarkan yanıtı: Konuşmamın provasını yapanlar, şimdi kendi hallerine katıla katıla gülebilirler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasının satır başları arasında ünlü şarkıcı Tarkan'ın son dönemde büyük yankı uyandıran "Geççek" şarkısı da vardı. Bahçeli, "Özellikle bu haftaki konuşmamın geçtiğimiz günlerde provasını yapanlar, Tarkan’ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler, aynanın karşısına geçip kendi hallerine katıla katıla gülebilirler." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Tarkan'ın sözleri ve klibi tartışılan "Geççek" şarkısına ilişkin olarak, "İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz." düşüncesini dile getirdi.

"Karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırırmış"

"Konuşmalarıma bu kadar merak saranlar fazla çırpınmasınlar, kendilerini çok zorlamasınlar, kişiliği olmayanların başkasını taklitle zaman geçireceklerini de akıldan çıkarmasınlar. Bilsinler ki, karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırırmış. Tarkan’dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler, tavsiyem, önce onun “kıl oldum abi” şarkısını dinlesinler, ya da “başkası olma kendin ol” şarkısına tereddütsüz kulak versinler." ifadelerini kullandı.