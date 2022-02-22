Bahçeli'den "Geççek" yorumu: Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkartılamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Tarkan'ın sözleri ve klibi tartışılan "Geççek" şarkısına ilişkin olarak, "Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur, kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur." dedi.

Bahçeli'nin sözleri şöyle;

"Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır"

"Bildiğiniz gibi Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır ve hepsi meydandadır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu’da yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah’ın izniyle de buna az kaldığı görülecek.

Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevzie girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz."

“Çiçek açar güneş soldursun diye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum,

Anamdan Tanrı’ya son bir hediye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum.

Dedem değirmenci, babam kaptanmış,

Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış,

Bir çift ağam yurda sunulan kanmış,

Ben de Türklük için kurban doğmuşum.”

Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu’dur ve onun kardeş torunu Tarkan’dan başkası değildir.

Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz.

Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur, kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur, bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur. Her şey geçer, kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor, hepsinden önemlisi Allah bizlere Sırat Köprüsü’nden geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçmeyecek olan şeyler de vardır: İhanetin sızısı geçmez, kötü sözün yarası geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, mücadelenin sıcaklığı geçmez, davaya bağlılığımız geçmez, Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir."