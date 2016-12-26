Bahçeli: CHP'nin bizim vatan sevdamıza kafası basmaz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ‘Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle Genel Merkez’de düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Biz dibi görünmeyen kuyudan su içmeyiz. Biz iki uçurum yakasını bileştiren çürük ve her an çökecek tahta köprüden geçmeyiz. HDP’nin yedek kulübesine dönmüş, PKK’nın kervan bekçiliğine soyunmuş, Türkiye muhaliflerinin sığınağı olmuş CHP’nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz" ifadesini kullandı.