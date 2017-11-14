Bahçeli: CHP'nin Atatürk ismini anmaya ne yüzü ne hakkı kalmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başı şöyle: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik artan ilgiden ziyadesiyle mutluluk duyuyorum, devamını temenni ediyorum. Aziz Atatürk'ün siyaset üstü kalması samimi dileğimdir. PKK, HDP ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır. Atatürk hiç kimsenin siyaset dövüşünün, sivri dilinin konusu olmayacaktır. Atatürk'e alaka yükseliyormuş, ne var bunda? Olması gereken bu değil mi? Ne güzel işte bunu polemik malzemesi haline getirmek ahlaki mi? Yüzde 50+1 nelere kadirmiş, Atatürk konusu abartılıyormuş. Bazıları şaşkınlık geçiriyor, kelli felli kalem sahipleri hayretler içindeymiş. İpsiz sapsız değerlendirmeleri buruşturup atınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk, Türk milliyetçisidir. Komünist, köksüz, feslisi fessizi kim varsa kıvranmaktadır. Varsın cehaletlerinin esiri olsunlar. Fazla söze yer ve gerek yoktur. Atatürk ortak kıvancımız, kurtuluşumuzun kutup başı olarak ebediyete kadar eserleri ile eşsiz mirasları ile varolacaktır. Manen yaşayacaktır.