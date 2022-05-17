Bahçeli, Aynur Doğan'ı hedef aldı: Sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Aynur Doğan'ı hedef aldı. Kocaeli'de vereceği konserin iptal edilmesiyle ilgili başlayan tartışmalara ve Kılıçdaroğlu'nun Aynur Doğan'a destek vermesine ilişkin olarak Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle; bebek katilinin posterleri altında şarkılı türkülü konser veren sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir" dedi.

Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamadarda bulundu. Bahçeli'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sanatçı Aynur Doğan ile ilgili eleştirileri dikkat çekti.

Kocaeli'de Derince Belediyesi’nin 20 Mayıs’ta 'Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek olan Aynur Doğan konserini iptal etmesine ilişkin başlayan tartışmalar hakkında konuşan Bahçeli, Doğan için "sanatçı müsveddesi" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu'na verilen ceza

CHP İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen karar ve Aynur Doğan ile ilgili Bahçeli şunları söyledi:

"Yargıtay tarafından verilmiş kararın hitamında zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır. Bizim doğrudan muhatabımız söz konusu marjinalleşmiş ve kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir, nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır.

Aynur Doğan'ı hedef aldı

Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle; bebek katilinin posterleri altında şarkılı türkülü konser veren sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Kürtçe müzik yasak diyerek toplumu kamplaştırmak zulümdür. Zulüm, devlete katil demektir. Zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Zulüm, Türkiye düşmanlarına yanaşmalık ve yandaşlık yapmaktır. Zalim ise buna gönüllü razı olan, vatan ve millete zehir saçandır.

Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, zulme tanık olmayı düşünürsen abartısız ifade ediyorum ki, Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, kendi yüz hatlarına, gizli bağlantılarına, bölücü emellerine, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman, dikkatle incelemen yeterlidir.

"Artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir"

CHP’nin İstanbul il başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için gerek Milletvekili Seçim Kanunu gerekse de Mahalli İdareler Kanunu mucibince tartışmaya mahal kalmamıştır. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği bir alan olamaz. Siyaset devletin ve milletin hükmü şahsiyetine, insan hak ve onuruna saldırıların sevk ve idare merkezi hiç olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır."