Bahçeli: Adında halk olup halkla bağı olmayanlar, referandum sonrası kaçacak delik arayacaklar!

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih hakkımız olursa istisnasız Erdoğan'ı seçeceğimizi herkes bilmeli" dedi. 'Hayır' diyeceğini açıklayan MHP'li muhaliflere, "PKK 'hayır' diyormuş varsın desin. Bunu da kendini Türk milliyetçisi sanan, toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklık arayan zavallılar düşünsün" diye seslenen Devlet Bahçeli, CHP'lilere ise "Millete sırt dönen, adında halk olup halkla bağı olmayanlar şok olacaklar, referandum sonrası kaçacak delik arayacaklar" ifadesini kullandı.