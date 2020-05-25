'Bahçeli, 'acil reform' isterken erken seçimi mi kast etti?'

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Son gelişmeleri de dikkate aldığımız vakit, anlaşılıyor ki, bu reformlar acilen çıkartılmalıdır" sözlerini değerlendirdi.

"Bahçeli, milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçişini engelleyelim' diyor" diyen Tezkan, "Ahlaki boyutu açısından mı istiyor? Hayır. Acilen neden istiyor? Şundan; CHP Genel Başkanı dedik ki; 'acil seçim olursa, Babacan ve Davutoğlu'nun partisine milletvekili veririm.' Bunu söylemesinin sebebi Meclis'te grubu olan veya teşkilatlarını tamamlayabilen partiler seçime katılabiliyor. 'Bu iki yeni parti baskın seçimde teşkilatlarını tamamlayamazsa ben millletvekili veririm sizi Meclis'e sokarım' diyor Kılıçdaroğlu. 'MHP lideri de buna çok sinirlendi. Acilen yasayı değiştirelim ve bunun önüne geçelim' diyor." şeklinde konuştu.

MHP liderinin "Partisinden istifa eden 1 yıl boyunca başka partiye geçmesin. Seçime 1 yıl kala parti değiştirme olmasın' gibi bir takım öneriler yaptığına dikkat çeken Tezkan, "Bahçeli bunları söylediyse demek ki hükümet seçim hazırlığı yapıyor. Biliyorsunuz iktidar bir şey istediği zaman hep Bahçeli'ye söyletiyor. 2018 seçimlerinde Bahçeli istemişti. İktidar da 'madem istiyorsunuz, seçime gidelim' demişti. Bu da öyle bir şey mi?" diye konuştu.

"Olası bir erken seçim ihtimaline bakış açısı olarak iki farklı grup var" diyen Tezkan, "Kimine göre 'bu günlerde erken seçime gitmek iktidar için intihar. Bu kadar kötü bir durumda seçime gidilemez.' Evet seçim olacak diyenlere göre de 'bundan bizi daha kötü günler bekliyor. Türkiye giderek baş aşağı gidiyor. Bunun acısı 2 yıla kadar geçmez, geçse bile unutulmaz. Bu yüzden erken seçim kapıda." dedi.