Bahadır Grammeşin davasında karara tepki gösterenlere biber gazlı ve coplu müdahale

İstanbul Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi ve Eğitim Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in katillerinin yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Sanık Erkan Çınar'ı Bahadır Grammeşin'i öldürdüğü gerekçesiyle "Kasten öldürme suçundan" 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararının ardından karara tepki göstersen Grammeşin'in arkadaşlarına polis müdahale etti. Mahkeme salonundan polis ve özel güvenliklerin zoruyla çıkarılırken yakınlara, biber gazlı ve coplu saldırı adliye dışında da devam etti.