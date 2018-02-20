Bağdat Caddesi'ndeki çifte soygun kamerada

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde iki işyerini soyan hırsızlar çok sayıda elektronik eşya ile kayıplara karıştı. İlk hırsızlık saat 04:30 sıralarında gerçekleşti. Bağdat Caddesi'nde bulunan beyaz eşya mağazasına gelen hırsızlar önce işyerinin camını kırdı. Ardından da içeri giren hırsızlar maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları alıp çıktı. İkinci hırsızlık ise yaklaşık 50 metre ilerideki bir elektronik mağazasında gerçekleşti. İşyerinin camlarını çekiç ve tekme ile kırarak içeriye giren hırsızlar yaklaşık 60 bin lira değerinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde işyeri önüne gelen 2 kişinin camları tekme ve çekiç ile kırdığı görülüyor. İçeri giren hırsızlar cep telefonu ve bilgisayarları kısa sürede alarak kaçıyor. Bağdat Caddesi'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.