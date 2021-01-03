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Bağdat Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasında böyle görüntülendi

Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti

03 Ocak 2021 18:19

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. 

“Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım.  Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? diyen bir vatandaş, "Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın" ifadelerini kullandı.

Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen başka bir vatandaş da “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" sözlerini dile getirdi. 

Bir başka vatandaş ise, “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

 

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