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Bağdat Caddesi’nde taraftarlar arasında gerginlik

Araya giren vatandaşlar sayesinde taraflar sakinleşti.

30 Nisan 2022 23:15

Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçeli bir grup taraftarın tepkisini çekti.  Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı. 

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye’nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi. Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı. 

İHA'da yer alan habere göre; Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi. Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonspor taraftarı arasında bayrak tartışması yaşandı.

Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar sayesinde taraflar sakinleşti.

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