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Bağdat Caddesi'nde otomobil takla attı

18 Şubat 2020 11:39

Maltepe Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Araçtaki 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 06.00'da Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayda sürücü ve araçtaki bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

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