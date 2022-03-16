Bağdat Caddesi'nde Halk Ekmek satan esnaf: Vatandaş utanarak ücretsiz ekmek talep ediyor

Refah düzeyi görece daha yüksek olan, emlak fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi’nde İstanbul Halk Ekmek (İHE) tarafından kurulan büfeden her gün binin üzerinde vatandaş alışveriş yapıyor. Büfeyi işleten Mustafa Gümüş, utanarak askıda ekmek soran vatandaşların yanı sıra aldığı bir ekmeğin parasını ödemek için emekli maaşını bekleyenlerin bulunduğunu söyledi.

Semtteki durumu anlatan Halk Ekmek büfesi işletmecisi Mustafa Gümüş şunları söyledi:

“İnsanlar ekmek almakta zorluk çekiyor''

“İnsanlar ekmek almakta zorluk çekiyor. Utanarak geliyor, ücretsiz ekmek talep ediyor. Sağ olsunlar, bu bölgede de hayırseverler var, oldukça. Onlar da alışveriş yaptıktan sonra işte üç tane, beş tane, on tane bazıları ekmek parasını ödeyip gidiyor. İhtiyacı olanların gelip alabilmesi için askıda ekmek uygulaması tarzında bir uygulama yapıyoruz.

''Maaşımı aldım, hemen ekmeğimin parasını ödemeye geldim''

Bir beyefendi, oldukça şık giyimli, 60-70 yaşlarında, geldi. Ekmek almak istedi. Ekmek aldı ama nakit parası yetişmedi. Eve dönmek istedi. Ben dedim ki ‘Başka bir gün verirsin. Yarın gelirken verirsin. Önemli değil yani. Evden para alıp gelme şimdi.’ Sıkılarak ‘Olur mu’ dedi. ‘Olur’ dedim. Aradan üç-dört gün geçtikten sonra beyefendi geldi. Sabah erkenden parayı getirdi, ‘Ben hani parayı ödeyemeyen’ diye kendisini tanıttı. Dedi ki ‘Birkaç gündür uyuyamadım. Aklımda kaldı. Ben emekli maaşıyla geçiniyorum. Burada benim oturduğum dairem 8 milyon ama babadan kalan bir daire. Baba yadigarı; kardeşlerim de var satamıyoruz. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Maaşımı aldım, hemen ekmeğimin parasını ödemeye geldim.’”

Halk Ekmek büfesinin açılmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, ekonomik krizin de etkisiyle halk ekmek almaya başladıklarını söyledi.

Bir vatandaş, “Çok ekmek tüketen insanlar için büyük bir meblağ oluyor. Bağdat Caddesi zengin kesimi değildir. Daha önceden alınmış evler, insanlar burada oturuyorlar. Ama aldıkları emekli maaşı herkesin aynı. Onun için hepsinin de geçim sıkıntısı var. Tabii ki halk ekmek alacaklar” dedi.

Kaynak: ANKA