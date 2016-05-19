Bağcılar'da Suriyeli kız çocuğunun vurulma anı kamerada

Bağcılar'da sivil polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Suriyeli 7 yaşındaki Zeliha Cumo'nun hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen kadın ve çocukların panik halinde kaçmaları görülüyor. Bu sırada küçük kız ise annesinin bulunduğu tarafa koşuyor. İnsanlar, panik halinde cami avlusuna kaçtıktan sonra bazı kadınlar kucağına aldıkları çocukları taşıyor. Kucağında çocukla cami avlusuna giren bir kadının vurulan Zelihayı taşıdığı anlaşılıyor. Annesinin kucağında taşıdığı Zeliha, hareketsiz şekilde avluda yığılıp kalıyor. Anne Suzan Cumo, kızını hareket ettirmeye çalışıyor ancak küçük kız tepki vermiyor. Küçük kızın vücudunda kan gören annesine çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. Küçük kız daha sonra kucaklanarak avludan dışarı çıkarılıyor. Suriyeli kız çocuğunun ölüme sebep olan polis silahından çıkan kurşunun iddiaya göre bir polis ile iki vatandaş arasında çıkan "Yan baktın?" tartışmasının ardından meydana geldiği belirtildi.