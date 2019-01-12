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Bağcılar'da bir 'gün': Ekonomi ve muhafazakâr yaşam

12 Ocak 2019 10:35

BBC Türkçe, Bağcılar'da muhafazakâr yaşamı benimseyen kadınların bir araya geldiği ve gündeme dair konuları ele aldıkları bir 'gün'e konuk oldu. Ev sahibi Nurcan Celep, ekonominin kötüleşmesiyle bir konfeksiyonda akşam mesaisi yapmaya başlamış. Fiyatların pahalılığından ve bu pahalılığın mutfaklarına yansımasından şikâyetçi. Ümmühan Arslan da Türkiye'de İslam, din, inanç ve muhafazakâr yaşama dair izlenimlerini, deizm, ateizmin yükselişinden, muhafazakâr kadınların günümüzde nasıl bir değişimle karşı karşıya olduklarını anlattı. Haber: Çağıl Kasapoğlu / Osman Kaytazoğlu

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