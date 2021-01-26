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'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı; YouTuber Fariz B. gözaltına alındı

26 Ocak 2021 17:55

Sosyal medyada hızla yayılan 'Bağcılar'da su satan çocuk' videosunun kurgu olduğu ortaya çıktı. Yapılan suç duyurusunun ardından YouTuber Fariz Bakshshaliyev, Bahçelievler'de gözaltına alındı.

"Ortada bir suç var, işlem başlatacağız"

Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü bende videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Haberim yoktu"

Küçük çocuğun annesi böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, "Benim oğlumun arkadaşlarıydı YouTuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Aynı gün Umut geldi, biz Murat'ı dükkana getirdik. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Murat Berk tepki gösterdi nasıl olacak diye çünkü Umut'u tanıyordu. Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk'e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz dedi ki Murat'la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim" diye konuştu.

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