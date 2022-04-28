Bağcılar'da galerideki motosikleti böyle çaldılar

İstanbul Bağcılar'da, galerideki spor motosiklet, iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Batışehir'de dün sabah 06.00 sıralarında yaşandı. Oto galeriye motosikletli iki kişi geldi. Başlarında kask ve eldiven olan iki şüpheli kapıyı kırarak içeri girdi. Özel üretim ve 600 bin lira değerinde olduğu belirtilen spor motosikleti çalan şüpheliler kaçtı.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA