Bağcılar'da bir evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesinde yeni doğan bir bebek bulundu. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatta olduğunu belirledi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Yüzyıl Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden ağlama sesleri duydu. Ağlama sesinin geldiği arka bahçeye giden apartman sakinleri yerde yeni doğmuş bebek olduğunu gördü.

Apartman sakinleri, bebeğin üzerini battaniyeyle örtüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye götürdü.