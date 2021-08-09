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Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı

09 Ağustos 2021 18:50

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan A.M. tutuklandı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan A.M. bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen A.M. (17), çocuğu apartmanına kadar takip etti. Çocuk,  olayı yengesine anlattı.  Olayın ardından şüpheli A.M. dün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.M. buradaki sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BağcılarBağcılar'da taciztacizçocuk

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