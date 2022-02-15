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BAE’li sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi

Klibin girişinde “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı

15 Şubat 2022 13:44

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi.
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle sanatçı Muazzez Abacı’nın 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.
 
Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına ifadeleri yer aldı.
 
Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
 
baeBeraber Yürüdük Biz Bu YollardaerdoğanHüseyin El Cesmi

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