BAE’li sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle sanatçı Muazzez Abacı’nın 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.