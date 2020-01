'Bad Romance'ı bir de Meryl Streep'ten dinleyin

Yeni filmi Ricki and the Flash'te Meryl Streep, Lady Gaga'nın klasikleşmiş şarkısı Bad Romance'i söylüyor. Ünlü oyuncunun YouTube'da yayımlanan cover performansı da oldukça başarılı. Streep daha önce vokal yeteneğini Into the Woods ve Mamma Mia! gibi filmlerde kanıtlamıştı ama bu kez Ricki and the Flash ile başka bir müzikal rolü canlandırıyor. Ödüllü aktris, ailesini bırakıp bir rock yıldızı olmak için yola çıkan Ricki isimli baş karakteri oynuyor. Film için Bad Romance dışında Tom Petty'nin American Girl ve Bruce Springsteen'in My Love Will Not Let You Down isimli şarkılarını da cover'lıyor. Entertainment Weekly'e göre filmde sadece birkaç saniyeliğine duyulan Bad Romance, filmin soundtrack albümünde tam versiyonuyla yer alıyor.