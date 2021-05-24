"Bacaklarını, ayaklarını kırın' dedim" diyen Bakan Soylu'dan "Bu üslup doğru mu?" sorusuna yanıt: Bir annenin feryadını görürseniz anlarsınız

HaberTürk canlı yayınında Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de işkenceyle ilgili bir tespit yok. Kötü muameleyle ilgili tespit vardı. O da 'Uyuşturucu satıcılarına kötü muamele yapıyorsun' diyor. 'Bacaklarını ayaklarını kırın' dedim ya bu da benden kaynaklı" dedi. Bunun üzerine Merdan Yanardağ da "Bu üslup doğru mu Sayın Bakan?" diye sordu. Bakan Soylu ise Yanardağ'a "Bir annenin feryadını görürseniz üslubun doğru olup olmadığını anlarsınız" şeklinde yanıt verdi.