Bacağını metroya kaptıran adam böyle kurtarıldı

Avustralya’nın Pelth kentindeki Stirling İstasyonu'nda meydana gelen olayda bir yolcu metroya binmek üzereyken yanlışlıkla metroyla istasyon arasında bulunan boşluğa bastı. Olay sonrası ayağı komple sıkışan adam uğraşlara rağmen ayağını çıkaramadı. Yetkililer vatmanı metroyu hareket ettirmemesi konusunda uyardı. Daha sonra tüm yolcular metroyu yana doğru itti ve ayağı sıkışan adam boşluktan ayağını kurtarmayı başardı. Yetkililer kaza sonrası ayağı sıkışan adamın ciddi bir yaralanma geçirmediğini ve yolculuğuna kaldığı yerden devam ettiğini açıklandı.