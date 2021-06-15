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Bacağından yaralanan doktora saldırı anları kamerada

15 Haziran 2021 08:23

Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan doktorun yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Öte yandan saldırıya uğrayan doktor Erdal K.'nın bacağından yaralı olmasına rağmen saldırganı çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi. (İHA)

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