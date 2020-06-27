Sınava giderken babasıyla kaza yapan öğrenciyi trafik polisi sınava yetiştirdi

Antalya’da ailesiyle sınava giderken trafik kazası geçiren genci, trafik polisi motosikletle sınava yetiştirdi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Kavşağı'nda 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, kazanın şokunda olan bir genç dikkat çekti. İsmi Kaan olduğu öğrenilen gencin polislere üniversite sınavına gideceğini belirtmesi üzerine kaza yerindeki trafik polisleri devreye girdi.



Kazada yaralanan baba ve diğer yaralı ise tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.