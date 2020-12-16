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Babasının hastalığına çare ararken yeni bir buluşa imza attı

İnce, yeni hedefinin savunma sanayinde görev almak olduğunu söyledi

16 Aralık 2020 11:13

Düzce'de yaşayan Elif İnce, babasının kanser hastalığına çözüm bulmak amacıyla yola çıkarak insan vücudundaki en ince damarları bile gösteren bir buluşa imza attı. 

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan İnce, yeni hedefinin savunma sanayinde görev almak olduğunu söyledi.

İnce, çğretmeni ile birlikte kanda bulunan Hemoglobin maddesinin kızılötesi ışınları soğurduğunu öğrenerek geliştirdiği sistem ile insan bedenindeki ince damarları kolaylıkla görmeyi başardı. 

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