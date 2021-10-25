Babasına şantaj yaptığını iddia ettiği kadını sokakta görünce kavga etti

Denizli’de ilişki yaşadığı kişiden şantajla 10 bin TL aldığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, mağdurun kızı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın, ilişki yaşadığı yaşlı adamdan şantaj yaparak 10 bin TL para aldı. Yaşlı adam kızı ve oğlu ile kent merkezinde dolaşırken, şantajlarına devam ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kadınla karşı karşıya geldi.

Yaşanan kavga üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan aile ile yabancı uyruklu kadını ayırdı.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade işlemleri için karakola götürüldü.