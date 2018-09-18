Babasından miras kalan 2 milyon lirayı 3 ayda bitiren genç kamyon aküsü çalarken yakalandı

Adana'da, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan, uyuşturucu bağlımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan (21), babasından miras kalan 2 milyon lirayı 3 ay içinde bitirince, tekrar hırsızlık yaptı. Kamyonetlerin aküsünü çalarak 50 ila 100 lira arasında satan Atalan, tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Sebze halinde farklı günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. ihbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Ziya Gökhan Atalan'ın çaldığını belirledi. Polis, şüpheliyi suçüstü yakalalamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede önlem aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı.