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Babalarını ziyarete gittikleri cezaevinde, anneleri de gözaltınan 5 çocuğun ortada kaldığı o anlar...

24 Ocak 2017 14:40

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, kendisine ulaşan bir video görüntüsü üzerinden, Sincan Cezaevi'ne eşini ziyarete giden ve yanında da 5 çocuğu bulunan bir kadının cezaevi önünde gözaltına alındığını belirtti. 5 çocuğun ortada kaldığını belirten Tanal, ailenin ismine dair bir bilgilendirmede bulunmadı. DHA’da yer alan habere göre, Sincan Fatih Polis Merkezi yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden CHP'li Tanal, çocukların polisin koruması altında, annelerinin yanında tutulması gerektiğini belirtti. CHP'li Tanal, yaptığı yazılı açıklamada, polisin görevini yaptığını kaydederek, "Bu çocukların bu şekilde tek başlarına bırakılmaları Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ilgili yasal hükümlere sığmamaktadır. Konunun takipçisi olacağız. Hukuk tabi ki işlemeli. Ancak bu 5 çocuğun mağdur olmaması için gereken adımlar en ivedi şekilde atılmalıdır" dedi.

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