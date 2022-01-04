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Babacan: Yok mu Beştepe’de bir ‘cesur yürek’, TÜİK’in rakamları uydurduğunu haykıracak...

"Yeter artık, devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın"

04 Ocak 2022 19:54

DEVA Partisi lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından bir kırtasiyede esnafla sohbetini paylaştı, TÜİK'in enflasyon hesabı için "Onlar artık hayal aleminde yaşıyor" dedi. Babacan o anları "Yok mu Beştepe’de bir 'cesur yürek'? Herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, TÜİK’in rakamları uydurduğunu haykıracak kimse yok mu orada? Yeter artık, devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın. Alın size hakikatin sesi" notunu düştü. 

Bir kırtasiyede esnafla sohbetini içeren videoyu Twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüksek enflasyona tepki gösterdi.

Babacan, "Alın size hakikatin sesi" diyerek paylaştığı videoyu mesajında, "Yok mu Beştepe’de bir 'cesur yürek'? Herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, TÜİK’in rakamları uydurduğunu haykıracak kimse yok mu orada? Yeter artık, devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın" dedi.  

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