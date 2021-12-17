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Babacan: Yangını acilen söndürmenin yolu Merkez Bankası ve TÜİK'i bağımsız hale getirmek

"Asgari ücret vatandaşın eline geçmeden erimeye başlamış durumda"

17 Aralık 2021 14:08

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Şu an acilen yangını söndürmenin yolu Merkez Bankası ve TÜİK'i bağımsız hale getirip çok saygın isimlerin kurumların başına getirilmesi lazım"  dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4253 TL'lik asgari ücretle ilgili "Geçen sene kaç ekmek alıyormuş bugün kaç ekmek alabiliyor ona bakın. Asgari ücret vatandaşın eline geçmeden erimeye başlamış durumda" dedi. Babacan "Yaptıklarımla ilgili sorun yok ama yapmadıklarımla ilgili keşkelerim var. 2015 benim konuşmama kararımı aldığım dönemler. Şimdi diyorum ki keşke konuşmama kararımı bozsaydım. Sistem değişikliği yanlış bir iş, felakete götürecek deseydim. O gün bakan değildim ama keşke vatandaş olarak söyleseydim" diye konuştu. 
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