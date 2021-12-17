Babacan: Yangını acilen söndürmenin yolu Merkez Bankası ve TÜİK'i bağımsız hale getirmek

Türkiye'de büyük bir yangın olduğunu belirten DEVA lideri, bu yangının sönmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınması gerektiğini belirtti.

Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle;

"Şu an acilen yangını söndürmenin yolu MB ve TÜİK'i bağımsız hale getirmek"

"Şu an acilen yangını söndürmenin yolu MB ve TÜİK'i bağımsız hale getirip çok saygın isimlerin kurumların başına getirilmesi lazım. Bunların her ikisinin de gidip Meclis'e katılmaları gerekiyor oturuma. Yani bir teraziye çıksın. oradaki tartışmalar sonrasında bir intiba oluşur. Olumluysa hemen atansın. Bunlar en azından yangını söndürebilir. Ortada büyük bir enkaz var. Bu da hukukla mümkün. Artık Erdoğan o sınırı geçti. Anayasaya bağlılık, hukuka saygı yok artık. Ben 50+1 cebime koydum mu anayasa dediğinde 50+1 zaten. Saygı duymuyorum diyor. Kendi zihin dünyasında kendisini artık hukuka bağlı hissetmiyor. Demokrasi hukuk varsa anlam taşır." "Şimdi diyorum ki keşke konuşmama kararımı bozsaydım" "Yaptıklarımla ilgili sorun yok ama yapmadıklarımla ilgili keşkelerim var. 2015 benim konuşmama kararımı aldığım dönemler. Şimdi diyorum ki keşke konuşmama kararımı bozsaydım. Sistem değişikliği yanlış bir iş, felakete götürecek deseydim. O gün bakan değildim ama keşke vatandaş olarak söyleseydim."

"Demokratik bir ülkede böyle bir model olamaz"

AK Parti'nin şu an uygulamaya soktuğu "Türkiye modeli" isimli ekonomi modeline değinen Babacan, "Demokratik bir ülkede böyle bir model olamaz. Bu modelin en önemli özelliği kuru artırıp işgücünü ucuzlatmak. Geçen seneden bu seneye dolar kuru yüzde 120 artmış. Asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 40 arttı. Bu bizim kendi vatandaşımızın satın alım gücünün düşmesi anlamına geliyor" dedi.

"Geçen sene kaç ekmek alıyormuş bugün kaç ekmek alabiliyor ona bakın"

"Asgari ücrette net ele geçen yüzde 50 artmış oldu. Son 50 yılın en yüksek artışı. Ama asgari ücretin satın alma gücüne bakın. Geçen sene kaç ekmek alıyormuş bugün kaç ekmek alabiliyor ona bakın. Her ay dolar bazında inecek. Sadece 1 Kasım'dan bugüne kadarki artış yüzde 60 üstünde. Dolar kuru artınca bir süre sonra piyasaya yansıyor. TL ürünlerinin de fiyatları artıyor. Dolardaki artış Ocak-Şubat-Mart olarak piyasaya yansıyacak. Asgari ücret vatandaşın eline geçmeden erimeye başlamış durumda. Asgari ücret geriye endeksli fiyat. Gerçek enflasyon yüksek. Bunlar enflasyonla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar."

"Ben bu görevde olduğum sürece MB bağımsız kalacak dedim ve kaldı"