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Babacan: Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak

03 Mayıs 2022 12:01

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara İl Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada; partinin seçimlere kendi logosu ve adıyla girme kararının gerekçelerini aktardı. 

"Çözersek biz çözeceğiz, başka bir çözüm yok"

Babacan, şunları söyledi:

“Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi’nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkânı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum.

Baktılar ki DEVA Partisi kendileri açısından artık gerçekten büyük bir tehdit,   baktılar ki DEVA Partisi geliyor, ne yaptılar? Bir siyasi mühendislik hesabıyla apar topar Meclis’e yasa teklifi sundular. Hızlı bir şekilde yasalaştırdılar. Eş zamanlı olarak propaganda makinesini çalıştırdılar. Bütün o kendi köşe yazarlarına, kendi maaşa bağladıkları yorumculara bir şeyler söylettiler: ‘Öyle bir yasa çıkarttık ki bu yeni kurulan partilerin işleri bitti artık.’

Bir baktık; DEVA Partisi aşağı DEVA Partisi yukarı… Bizim adımıza dedikodunun bini bir para. Herkes konuşuyor. Bizim adımıza senaryolar üretiyorlar. En sonunda bu durumu değerlendirdik, dedik ki; DEVA Partisi kendi adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, kendi logosu ile bayrağı ile bu seçimlere girecektir, dedik. Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak.”

Ali BabacanDEVA PartisiZeynep Babacan

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