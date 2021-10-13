T24 LogoT24 Logo
Haberler

Babacan'la vatandaş arasında anket diyaloğu: “Mecbur AK Parti’yi söylüyoruz, ‘bundan iyisi yok’ diyoruz”

"Anket yapanda sorun yok. Sorun, telefonu üçüncü bir dinleyenin olması”

13 Ekim 2021 17:42

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Haymana ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Bir yurttaş, Babacan’ın “Telefonla arayan anketçi 'Hangi partiye oy vereceksin' deyince insanlar ne söylüyor” sorusuna, “Mecbur AK Parti’yi söylüyoruz. ‘Bundan iyisi yok’ diyoruz” yanıtını verdi.

Ali Babacan, Haymana’da yurttaşlarla buluştu. Babacan, bir yurttaşın, “Şu anda korku dünyası var. İnsan telefonla dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor” sözleri üzerine “Telefonla arayan anketçi 'Hangi partiye oy vereceksin' deyince insanlar ne söylüyor” diye sordu.

Yurttaş da “Mecbur AK Parti’yi söylüyoruz, ‘Bundan iyisi yok’ diyoruz” karşılığını verdi. Babacan ise “Artık korku dönemi bitti. Hep beraber korkmadan yürümeden bu iş olmaz. Anket yapanda sorun yok. Sorun, telefonu üçüncü bir dinleyenin olması” dedi.

Ali Babacanvatandaşanket diyalogu

Diğer Videolar

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Dünyanın en insansı robotu Ameca'nın görüntüleri viral oldu

"Asgari ücret ne kadar olmalı" sorusunu "çocuğa istediğini alamıyorum" diye yanıtladı; boğazı düğümlendi, gözledi doldu!

Muharrem İnce: Millet İttifakı Abdullah Gül isminde anlaşacak

Kaan Urgancıoğlu basın mensuplarıyla tartıştı: Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun?

Turgut Özal anısını anlatan Hulki Cevizoğlu'ndan "Son haberiniz bu muydu?" diyen Hande Fırat'a: Şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24