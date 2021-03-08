Babacan ile esnaf arasında dikkat çeken diyalog: "O yüzden kolları sıvadık..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz günkü Milas ilçesi ziyaretinden esnaf ve vatandaşlarla görüşmeleri paylaşıldı.

Babacan’ın bir esnaf ile konuşması dikkat çekti. “Türkiye iyi yerlere gitmiyor başkanım” diye dert yanan esnafa Babacan, “Türkiye kötüye gittiği için biz tekrar kolları sıvadık. İyiye gideceğini düşünsek bu işi yapmazdık” yanıtını verdi.

“İnşallah düzeleceğiz"

Esnaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sizleri çok iyi takip ediyorum eskiden beri ama keşke bunu 7-8 sene önce düşünseydiniz. Davutoğlu’na da aynısını söyledim. Keşke…

Dağdan PKK indi şehre. Yolsuzluklar aldı başını gidiyor. İnşallah düzelecek. Her zaman duacıyız. İnancımız sonsuz.

Cuma’ya gidemediğim zaman şuram (kalbini göstererek) sızlıyor benim. Önemli olan o. 5 vakit namazını kılarsın, her şeyi yaparsın, hiçbir hükmü yok.

Gerçekçi olmak lazım. Adaletli olmak lazım. Kimsenin hakkını, hukukunu yememek lazım. Hakkı hukuku ye, ondan sonra ‘ben Müslüman’ım’… Yok öyle bir dünya başkanım.

Babacan ise esnafa, “Formül belli, formül var” diye cevap verdi.

“Hepimiz kardeşiz"

Babacan ile sokakta karşılaşan bir vatandaş ise “HDP’liyim” diyerek Babacan’ı takip ettiğini belirtti. Vatandaş, “Takdir ediyoruz. Ailece takip ediyoruz. Ülke için gerçekten bir geleceksiniz. İnşallah iktidara gelirsiniz. Daha çoğulcu, insanları ötekileştirmeden, Türkü, Kürdü, sağı solu fark etmez. Hepimiz kardeşiz… Bir an önce başımızdan gitsin bunlar” diye konuştu.

“Hamsinin kilosu geçen sene 10 liraydı bu sene 25"

Babacan, daha sonra balık pazarını ziyaret etti. Balıkçı esnafı fiyatların geçen yıla göre çok yükseldiğini söyledi. Levreğin kilosunun geçene sene 35 liradan, bu sene 50 liradan satıldığını, çipuranın kilosunun geçen sene 35, bu sene 40, küçük balıkların kilosunun ise geçen sene 10 lira, bu sene 25 liradan satıldığını belirtti.

“Avrupa'ya uyacaksanız her şeyi ona göre yapın"

Babacan, sokakta bir TIR şoförü ile de sohbet etti. Ehliyet puanları nedeniyle TIR şoförlerinin sıkıntı yaşadığını belirten şoför, şöyle konuştu:

"Nakliyecilerin, TIR’cıların sıkıntılarını giderin. Benim gibi 6 milyon TIR’cı var. Biz bu ülkenin bütün yükünü çekiyoruz.

Evinizdeki tuvalet kağıdına kadar biz getiriyoruz. Sıkıntımız çok. Park yerleri yapılsın, takograflarımız değiştirilsin.

Avrupa’da ehliyet puanı yok. Her şeye gelince Avrupa, ehliyet puanına gelince burası Türkiye demeyin.

Siz Avrupa Birliği bakanlığı yaptığınız. Avrupa’ya uyacaksanız her şeyi Avrupa’ya göre yapın.

Ehliyet puanı Avrupa’da yok, bizim ülkemizde var. Bizi bu dertlerden kurtarın."