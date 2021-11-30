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Babacan: Gezi olaylarının ilk çıkışında, kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı "yanlış yapıyorsunuz, bir oturalım gençlerle konuşalım" dedi

"Bakanların hemen hemen tamamı 'Yanlış yapıyorsunuz, bir oturalım, çağıralım, konuşalım. Bu gençler derdiniz ne konuşalım' dedik"

30 Kasım 2021 14:21

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Gezi olaylarının ilk çıkışında, kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı "yanlış yapıyorsunuz" dedi" ifadelerini kullandı. 

Babacan şunları söyledi;

"Ben o gün hükümetteydim. Gezi olaylarının ilk çıkışında kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı dedik 'Efendim ya bu şey meselesi. Burada yeşil alan var. Gençler belli ki burada Taksim'in ortasında yeni bir bina görmek istemiyorlar.' Bakanların hemen hemen tamamı 'Yanlış yapıyorsunuz, bir oturalım, çağıralım, konuşalım. Bu gençler derdiniz ne konuşalım' dedik. Bu kadar inat olur mu ya? Bu kadar inat ısrar derken bu sefer o çevreci hareket döndü olaştı siyasileşti. Hem de bazı örgütlerin de arayıp bulamadığı zemin haline geldi. Erdoğan'ı ikna edemedik. Söylüyoruz 'Hayır' dedi."

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