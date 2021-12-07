Babacan: Gençler, bu iş bilmez yönetime maruz kalacak kadar kötü bir şey yapmış olamazlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşların sorularını dinlemek için gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir gençle yaptığı karşılıklı sohbeti sosyal medya hesabından paylaşarak "Gençler, hayatlarının baharında bu iş bilmez yönetime maruz kalacak kadar kötü bir şey yapmış olamazlar" notunu düştü.

Babacan'ın paylaştığı görüntülerde gencin "Genciz daha hani önümüz kötü duruyor maalesef. Siz ekonomide iyisiniz onun farkındayım. Düzelir miyiz dersiniz?" dediği görülüyor.