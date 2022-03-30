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Babacan, Erdoğan ve Bahçeli’nin birbirine hakaretlerini izletti: “Asıl siz nasıl yüzyüze bakabiliyorsunuz”

"Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa, insanlık için küçük, kendisi için büyük bir adım atacak"

30 Mart 2022 12:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmiş yıllarda birbirilerine hakaret ettiği ifadelerin yer aldığı videoyu izletti. Videonun ardından konuşan Babacan, "Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?” dedi. 

Babacan, "Bahçeli farklı fikirleri olanlar yan yana gelip sorun çözemez sanıyor. Genel başkanlar olarak aramızda bir çatışma alanı yok.  Hep birlikte ‘demokrasi’ diyoruz. Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa, insanlık için küçük, kendisi için büyük bir adım atacak" ifadelerini kullandı. 

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