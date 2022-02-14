Babacan: Erdoğan karar vermeli, 15 Temmuz'un arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor?

T24 Video Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye ilişkileriyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan Erdoğan'a yönelik "Karar vermeli. Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa, özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa, onu da çıksın açıklasın" dedi.

Ali Babacan Twitter hesabından 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Çanakkale Yenice 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşarak Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

Babacan Paylaşımına " Sayın Erdoğan az evvel “BAE ile yeni bir dönemi başlattık” demiş. Karar vermeli. Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa, özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa, onu da çıksın açıklasın." notunu düştü.

Babacan'ın paylaştığı videoda, "Bu ülkeyi açık açık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü desteklemekle suçluyor. Ağır bir suç değil mi? Suçladıkları ülke hangi ülke BAE. Öyle affedilebilecek bir şey değil. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bizzat yer alan rol alan insanlara verilen cezayı biliyoruz. 50 defa 100 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları söz konusu.

İtham ne? Bu ülke, bu darbecilere destek verdi diye itham ediyor ve bu suçlamaya bakın tarihleri özellikle koydum. Tam 5 yıl boyunca sürdürüyorlar. Darbe teşebbüsü ne zaman 2016. En son video 2021. 5 sene boyunca diyorlar ki 'Bu ülke 15 Temmuz'un destekçisi, bu ülke düşman'. Ancak daha sonra bir baktık Sayın Erdoğan tam bir 'U' dönüşü yaptı." diyerek Erdoğan'ın 4 Eylül 2021, 15 ve 30 Kasım 2021 tarihlerinde BAE'ye ilişkin açıklamalarının yer aldığı görüntüleri izletti.

Erdoğan: Çatlasanız da patlasanız da...

Erdoğan videodaki açıklamaları şöyle:

"'BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bizim Abu Dabi yönetimiyle attığımız bu adım tarihi bir adım. Çatlasanız da patlasanız da biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz bu."

Babacan: Kim çatlıyor da patlıyor, tekrar ilişki düzeltiyorsunuz?

Ardından konuşmasını sürdüren Babacan şunları söyledi:

"Evet, önemli özellikleri 'U' dönüşü yapmak, zikzak yapmak, yalpa yapmak, en önemli özellikleri bu. Ne diyor bir de 'Çatlasanız da patlasanız da" diyor. İlişkiyi bozan sizsiniz, onları itham eden sizsiniz. 5 yıl boyunca '15 Temmuz'un bu ülke destekçisi' diyen sizsiniz. Kim çatlıyor da patlıyor, tekrar ilişki düzeltiyorsunuz?

Acaba şunu mu demek istiyor; yani 6 ay önceki Erdoğan çatlasa da patlasa da bugünkü Erdoğan ben bu işi düzelteceğim mi demek istiyor? Ne demek istiyor anlamıyorum. Burada çok büyük bir vahamet var arkadaşlar. Buna bir cevap vermek zorundayız. BAE ile ilgili sözlerinizden hangisi doğru.

Eğer bu ülke yakın tarihimizin en kanlı gecesinin 251 insanımızın şehit olmasıyla binlerce insanımızın gazi olmasıyla sonuçlanan darbe teşebbüsünün arkasında olan bir ülkeyse siz hangi haklı bu ülkeyi resmi törenle karşılıyorsunuz? Yok eğer değilse o zaman da bunu çıkın bir açıklayın. Açık açık deyin ki 'Biz doğruyu söylemedik' ya da 'yanılmışız'. Bu ülkenin BAE'nin 15 Temmuz'da hiçbir dahli yokmuş. Hem itham ettiğimiz o ülkeden hem de yanılttığımız milletimizden özür dileriz' deyin.

Yok eğer mesele paraysa onu da çıkın açıklayın. Eğer bu kadar ucuzsa darbe teşebbüsünü destekleyen bir ülkeden 3-5 milyar, 10 milyar dolar para gelecek diye o ülkeyle birden ilişkileri sıfırlayıp hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsanız onu da çıkın söyleyin. Deyin ki ' Öyle bir çaresiz duruma düştük ki denize düşen yılana sarılır . Bu ülkeden gelecek paralara o kadar çok ihtiyacımız var ki artık 15 Temmuz falan ona sünger çekiyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Bir şey deyin."