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Babacan: Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum

01 Mayıs 2022 10:09

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Babacan, "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum"  dedi.

Ali Babacan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Babacan paylaşımına "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" notunu düştü. 

Ali BabacanDEVA Partisialın ve akıl teriyle hayata tutunan1 Mayıs İşçi Bayramı

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