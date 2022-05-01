Babacan: Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Babacan, "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.

Ali Babacan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Babacan paylaşımına "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" notunu düştü.