Babacan'dan 'Gezi Davası'nda müşteki' açıklaması: Savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı Davası'nda "müşteki" sıfatıyla yer almasına yönelik eleştiriler hakkında "Benim 'mağdurum' diye bir başvurum yoktur, bu sadece savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir. Defalarca ilanım var 'ben mağdur değilim' diye. Hepsi kayıtlarda. Bunlar varken tutup televizyonlarda yorum yapan, yazıp çizen, benim bu davada müşteki olduğumu söyleyen herkes kendi gazetecilik görevini doğru yapmıyor demektir. Bunun da altını çizmekte özellikle yarar görüyorum çünkü bunda artık bir kasıt görmeye başladım ben" dedi.

Babacan, düzenlediği haftalık basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi;

"Ben bunu bir gazeticilik hatası olarak görmüyorum"

"Biliyorsunuz bu Gezi Davası'yla ilgili benim ve o dönemdeki bütün bakanların mağdur olarak tanımlanması bu dosyadaki savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir. Benim 'mağdurum' diye bir başvurum yoktur, benim bir şikâyet başvurum yoktur, benim bir müdahallik başvurum yoktur. Bu savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir. Bu konu gündeme geldiği andan itibaren bizim bütün hukukçu arkadaşlarımız toplandık. İçimizde adalet bakanlığı yapmış, Meclis'te komisyon başkanlığı yapmış, baro başkanlıkları yapmış çok donanımlı hukukçular var. Mağduriyetten çekilme gibi bir hukuk yolunun kesinlikle olmadığını ve böyle bir yöntem izlenirse gerçekten çok gülünç duruma düşeceğimizi, evet görüntü açısından bir şeyler olacağını fakat hukuk usulü olarak böyle birşey olmadığını bana ifade ettiler. Biz şimdiye kadar böyle görüntüyü kurtarmak için falan bir şey yapmadık, sapasağlam yerde durduk. Hukuk açısından da doğrusu neyse onu yaptık. Dolayısıyla bu konuyu ısrarla ve inatla hâlâ benim müşteki olduğumla ilgili haberler yapılıyor. Haber sitelerinde, gazetelerde, televizyon yorumlarında... Ben bunu defalarca açıklamama rağmen hâlâ benim müşteki olduğum ifade ediliyorsa burada bir kasıt vardır. Ben bunu bir gazeticilik hatası olarak görmüyorum, gözden kaçırma, bir atlama olarak görmüyorum.

"Bunda artık bir kasıt görmeye başladım"

Ve buradan da söylüyorum bundan sonra bu Gezi Davası'nda her kim benimle ilgili müşteki olduğumu söylüyorsa, yazıp çiziyorsa kusura bakmasın gazetecilik işini doğru yapmıyor demektir. Benim defalarca açıklamam var. Defalarca ilanım var 'ben mağdur değilim' diye. Buradan mahkeme de duysun, savcı da duysun, mahkeme heyeti de duysun, 'ben mağdur değilim' diye defalarca ilanım var. Hepsi kayıtlarda. Bunlar varken tutup televizyonlarda yorum yapan, yazıp çizen, benim bu davada müşteki olduğumu söyleyen herkes kendi gazetecilik görevini doğru yapmıyor demektir. Bunun da altını çizmekte özellikle yarar görüyorum çünkü bunda artık bir kasıt görmeye başladım ben."

Babacan, 18 Kasım 2020’de de davada "müşteki" sıfatıyla yer almasına yönelik eleştiriler hakkında "Gezi Parkı davasında savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim, müdahil değilim. Daha önce açıkladım; mağdur da değilim" demişti.