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Babacan'dan "Erdoğan’a yanlış yaptınız” diyen vatandaşa yanıt: Kur niye 9’u gördü, onu bir sorsana

Öfkeli kişi sivil polislerce bölgeden uzaklaştırıldı

15 Ekim 2021 21:52

Mersin’de şehir merkezinde esnaf gezisi yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile AKP’li olduğunu söyleyen bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Erdoğan’a yanlış yaptınız” diye çıkışan vatandaşa yanıt veren Babacan, “Kur niye 9’u gördü, onu bir sorsana” dedi. 

Mersin'de kent merkezinde esnaf gezisi yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş tartıştı. “Erdoğan'a yanlış yaptınız” diye çıkışan vatandaşa yanıt veren Babacan, “Kur niye 9'u gördü, onu bir sorsana” dedi. Öfkeli kişi sivil polislerce bölgeden uzaklaştırıldı.

Babacan il kongresinin ardından Ulu Camii'nde Cuma Namazı kıldı. Daha sonra ise Ortadoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Burada Ruhani Lideri Coşkun Teymur ve vatandaşlarla görüşen Babacan, barış ve hoşgörü konusunda mesajlar verdi. Temur, ziyaret nedeniyle Babacan'a teşekkür ederek günün anısına plaket sundu.

Bitpazarında tartışma

Babacan daha sonra il başkanı ve partililerle birlikte halk arasında bitpazarı olarak bilinen Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti. Babacan, esnaf vatandaşlarla sohbet ederken araya giren ve kendisinin AKP'li olduğunu dile getiren kişi ile ayaküstü tartıştı.

İşte o tartışma:

Vatandaş: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'e neden destek verdin?

Babacan: Anayol hükümetinde destek verdim ‘Tayyip Erdoğan aday olmuyorum' dediği için ona destek verdim.

Vatandaş: Bir maliye bakanı oldun Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız, boşuna dolanma size bir şey çıkmaz.

Babacan: Hele bir dinle, kur niye 9 olmuş onu bir sorsana

Vatandaş daha sonra araya gören sivil polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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