Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Gazetelerine zenginlik manşetleri attırıyorlar ama TÜİK tam aksini söylüyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin "Zenginlik manşetleri attırıyorlar gazetelerine ama Türkiye İstatistik Kurumu tam aksini söylüyor. Mızrak çuvala sığmıyor" dedi. Babacan “Artık bu TÜİK’in makyajlanmış enflasyonları dahi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor bize. Açıklanan rakamlar son yılların rekor seviyesinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten bu ülkenin şu anda en önemli sorunları; yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. Bu artan fiyatların getirdiği yoksullaşma, ülkede artık can yakıyor, can alıyor” diye konuştu.

Babacan, nisan ayı enflasyon verileri üzerinden iktidarı eleştirdi. Hükümetin bazı gazetelere “Zenginlik çok, gıda israfı çok” şeklinde manşet attırdığını belirten Babacan, “Buna kim inanır? Bu ülkenin gerçeklerini algı yönetimi ile örtemezsiniz. O dönem bitti. O günler geride kaldı. Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek ve bu ülkenin sorunlarına çözüm üretmek zorundasınız. Siz bilemiyorsanız, biz ders vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Babacan, yayımladığı video mesajda şunları söyledi;

"Bir açıklanan rakamlara baktık bir de çarşının pazarın sokağın enflasyonuna baktık. Vatandaşın enflasyonu bambaşka bir rakam. Ancak şunu da gördük ki, artık bu TÜİK’in makyajlanmış enflasyonları dahi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor bize. Üretici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 35’i geçmiş, tüketici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 17’yi geçmiş. Açıklanan rakamlar son yılların rekor seviyesinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten bu ülkenin şu an da en önemli sorunları; yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. Bu artan fiyatların getirdiği yoksullaşma, ülkede artık can yakıyor, can alıyor. Yoksulluk intiharları haberlerine uyanıyoruz her gün.

Biz Türkiye’yi yaşayan ve yaşatan bir ülke haline getireceğiz bunun için çalışıyoruz. Hükümet ne yapıyor; attırdığı manşetlerle yaptırdığı algı yönetimiyle gerçekleri kapatmaya çalışıyor. Bugünkü gazetelerdeki manşet ne: ‘Zenginlik çok, gıda israfı çok.’ Buna kim inanır? Bu ülkenin gerçeklerini algı yönetimi ile örtemezsiniz. O dönem bitti. O günler geride kaldı. Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek ve bu ülkenin sorunlarına çözüm üretmek zorundasınız. Siz bilemiyorsanız, biz ders vermeye hazırız.”