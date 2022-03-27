Babacan'dan Dünya Tiyatrolar Günü mesajı: Hükümet, bu temel anayasal görevi dahi yerine getiremedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Dünya Tiyatrolar Günü mesajında "Mevcut anayasamızın 27. ve 64. maddeleri çok açık. Diyor ki; 'sanatçının özgür üretim ortamını korumak ve halkın sanata erişimini sağlamak devletin görevidir.' Bu temel anayasal görevi dahi bu dönemde hükümet yerine getiremedi" dedi.

Babacan, Dünya Tiyatrolar Günü'nde "Tüm tiyatro emekçilerimizin #DünyaTiyatrolarGünü’nü kutluyorum" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;

"Genel anlamda sanatın ama özellikle de tiyatroların toplumsal yaşamımızda çok çok önemli yeri ve rolü var. Mutsuz, umutsuz, sıkıntıda, sosyalleşecek imkanları kısıtlanmış, depresif bir toplumsal psikolojiyle de karşı karşıyayız. İşte tam da böyle önemli bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde maalesef devleti sanatın, sanatçının yanında biz görmedik, görmüyoruz. Mevcut anayasamızın 27. ve 64. maddeleri çok açık. Diyor ki; 'sanatçının özgür üretim ortamını korumak ve halkın sanata erişimini sağlamak devletin görevidir' diyor. Bu temel anayasal görevi dahi bu dönemde hükümet yerine getiremedi. Ben partimizin, programımızda da açık bir şekilde yer aldığı gibi ve kültür ve sanat politikalarından özel bir birimimiz, bir genel başkan yardımcımız, bir politika başkanlığımız olduğunu da vurgulayarak sahnelerde gerçeği haykıran, duygulara ve düşüncelere yansıma fırsatı sağlayan tüm tiyatro sanatçılarımızın Dünya Tiyatrolar Günü'nü burada tekrar huzurlarınızda kutluyorum."